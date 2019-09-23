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Gölcük'e şehit ateşi düştü (2)

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDUGölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Donanma Ana Üs Komutanı Tuğamiral Refik Levent Tezcan ve beraberindekiler tarafından Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Volkan Tantürk'ün annesi Samiha ve babası İsmail Tantürk'e acı...

23.09.2019 17:36Gölcük'e şehit ateşi düştü (2)

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Donanma Ana Üs Komutanı Tuğamiral Refik Levent Tezcan ve beraberindekiler tarafından Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Volkan Tantürk'ün annesi Samiha ve babası İsmail Tantürk'e acı haber verilirken, aile  büyük üzüntü yaşadı. Şehidin evine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu.
YARIN TOPRAĞA VERİLECEK
Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Hepimizin başı sağolsun, mekanı cennet olsun inşallah. Ailesine sabırlar diliyorum. Şehidimiz Kuzey Irak'ta bir hain terör saldırısı sonucunda şehit düştü. Cenaze yarın olacak. Saldırıda 2 şehidimiz var. Akşam uçakla gönderilecek. Cenaze töreni de yarın Gölcük'te Değirmendere Merkez Camii'nde olacak" dedi.



Ali Yıldırım Sezer, Levent Tezcan, Gölcük, Güncel

Kaynak: DHA

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