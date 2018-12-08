Gölcük Gölü'ndeki Sazlıklar Temizleniyor

Gölcük mahallesinin doğa güzelliklerini koruyarak turizme açılması yönünde çalışmalar yapan Ödemiş Belediyesi, bu yıl da, göldeki sazlıkların temizlenmesi konusunda çalışmalara başladı. Doğal ve tarihi sit alanı içinde olan göldeki çalışma konusunda Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı olan Milli Parklar Genel Müdürlüğünden temizleme aracı temin edildi.

Beyşehir Belediyesi'nin kullandığı bu araç ve operatörü, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da, göldeki sazlıkların temizliğini yapmaya başladı. Konuyla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Mahmut Badem; " Doğası ve kültürel zenginlikleriyle önemli bir turizm merkezi olan Gölcük'te yapılan rekreasyon çalışmaları bölgenin çehresini önemli ölçüde değiştirdi.Otelin tamamlanmasıyla ziyaretçi sayısında daha da bir artış olacaktır. Geçtiğimiz yıl ilk kez göldeki sazlar temizlenmişti. Gölcük gölünde yaşayan bıldırcın kılavuzu, turna gibi su kuşlarının üreme, yumurtlama ve kuluçka dönemleri haricinde kalan sürede bu çalışma yapılıyor. Hava koşullarına göre, çalışmanın Aralık sonuna kadar tamamlanmasını planlıyoruz" dedi.