Gölcük Kaymakamı Altıntaş, 'Dombra' Eşliğinde Aday Adayı Oldu

16 Kasım 2018 Cuma 17:38



16 Kasım 2018 Cuma 17:38

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesi kaymakamı Mustafa Altıntaş, yerel seçimler için görevinden istifa ederek Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesi için AK Parti'den belediye başkanı aday adayı oldu. Kazakistanlı sanatçı Arslanbek Sultanbekov, Altıntaş'ın başvurusu sırasında 'Dombra' adlı şarkıyı seslendirdi.Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 2 yıldır sürdürdüğü kaymakamlık görevinden istifa eden Mustafa Altıntaş, memleketi Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinden belediye başkanı aday adayı oldu. Aday adaylığı işlemleri için AK Parti Şereflikoçhisar İlçe Başkanlığı'na gelen Altıntaş, Kazakistanlı sanatçı Arslanbek Sultanbekov'un seslendirdiği 'Dombra' isimli şarkı eşliğinde başvurusunu tamamladı.Başvuru sonrası açıklamada bulunan Mustafa Altıntaş, "Adil, şeffaf, hesap verilebilir, katılımcı ve tarafsız, herkesi kucaklayan bir yönetimle hizmet yapmayı planlıyorum. Sosyal belediyeciliği ve kültürel belediyeciliği halkımızın taleplerini gözeterek uygulayacağız. Ulaşım en önemli problemimizdir. Bu sıkıntıyı azaltarak çözüm yolları bulmak için beraber çalışacağız. Projelerimizi ileride detaylandırarak uygulamaya koyacağız. Hayırlı olsun" dedi.MUSTAFA ALTINTAŞ KİMDİR?1954 yılında Şereflikoçhisar ilçesinde dünyaya gelen Mustafa Altıntaş, ilkokulu Şekerköy İlkokulu'nda, ortaokulu Haymana'da okumuş, Ankara Öğretmen Okulu yatılı sınavını kazanarak lise öğrenimini tamamladıktan sonra, siyasal bilgiler fakültesine girerek 1979 yılında mezun olmuştur. Aynı yıl İçişleri Bakanlığı'nın açtığı sınavı kazanarak Çorum'a kaymakam adayı olarak atanmıştır. 1982 yılında da Sinop'un Erfelek ilçesine kaymakam olmuştur. Daha sonra sırasıyla 1985'te Şanlıurfa Bozova'da kaymakam, 1987'de Ağrı'da vali yardımcılığı yapmış ve 1989 yılında Bakanlıkça ABD'nin Texas eyaletine 1 yıllığına mesleki bilgi ve dil eğitimi için gönderilmiştir. Eğitiminden sonra Ürgüp, Silifke, Kırıkhan ve Altındağ'da kaymakamlık, İstanbul'da vali yardımcılığı, Karatay Kaymakamlığı, Gemlik Kaymakamlığı ve Bursa Vali Yardımcısı olarak görev yapmış, 01.12.2016 tarih ve 29905 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle Gölcük Kaymakamlığı'na atanmıştır. Evli ve 2 çocuk babası olan Altıntaş, İngilizce bilmektedir.- Ankara