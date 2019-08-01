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Gölcük kestane ormanlarında seyreltme çalışması

Gölcük Orman İşletme Müdürlüğünce, Halıdere kestane ormanlarında seyreltme çalışması gerçekleştirildi.

01.08.2019 12:26 Gölcük kestane ormanlarında seyreltme çalışması
Gölcük Orman İşletme Müdürlüğünce, Halıdere kestane ormanlarında seyreltme çalışması gerçekleştirildi.
Gerçekleştirilen çalışma hakkında gazetecilere bilgi veren Gölcük Orman İşletme Müdür Yardımcısı İlker Özoğlu, kestane ormanının daha güçlü bir şekilde büyümesi için bakım ve seyreltme çalışmaları yaptıklarını belirterek, bölgede 5 yıl önce kestane ormanı gençleştirme çalışması yapıldığını hatırlattı.
Yaşlı ve kuruyan ağaçları keserek yeni doğal ormanın yetişmesi için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Özoğlu, "Seyreltmeyle kesilen ağaçlar mobilya sanayisinde kullanılmak üzere ihraç ediliyor. Bu da ülke ekonomimize ciddi katkı sağlayacaktır." diye konuştu.
Değirmendere ormanlarında da 6 ay önce gençleştirme çalışmaları gerçekleştirdiklerini bildiren Özoğlu, doğal olarak yetişen kestane orman fidelerinin boyunun yaklaşık 2 metreyi bulduğunu kaydetti.

Halıdere, Gölcük, Güncel

Kaynak: AA

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