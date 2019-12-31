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Gölcük köylerinde mezarlık temizliği yapılıyor

Gölcük ilçesindeki mezarlıklarda temizlik çalışması gerçekleştirildi.

31.12.2019 11:23 | Son Güncelleme: 31.12.2019 11:23 Gölcük köylerinde mezarlık temizliği yapılıyor

'nde birçok büyük projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, şehir genelindeki mezarlıkların bakımına ve temizliğine özen gösteriyor. Bu doğrultuda Park ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ekipleri, ilçesi İrşadiye köyündeki iki mezarlıkta diri örtü temizliği gerçekleştirdi. Mezarlık temizlikleri Gölcük ilçesinin birçok köyünde gerçekleştiriliyor.

6 DÖNÜM ALAN TEMİZLENDİ

Gölcük ilçesi İrşadiye köyünde bulunan iki mezarlıkta, 6 dönüm yerin diri örtü, mıntıka ve çalı temizliği yapıldı. Temizlik çalışması Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Üç gün süren çalışmalarda mezarlıkların iç kısımları daha temiz ve düzenli hale getirildi.

İLÇE GENELİNDE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi il genelindeki birçok kırsal kesimde bulunan mezarlıkların bakım, onarım ve temizlik işlerini titizlikle gerçekleştiriliyor. Gölcük ilçesinde de bakım, onarım ve temizlik işleri yapan Büyükşehir Belediyesi, köy mezarlıklarını da temizliyor. Yapılan bakım, onarım ve temizlik çalışmaları ile köylerde yaşayan vatandaşların memnuniyeti kazanılıyor.


Kocaeli, Gölcük, Bahçe, Güncel

Kaynak: Bültenler

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