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Gölcük Muş Ziyaretliler derneğinden ihtiyaç sahibi ailelere yemek yardımı

Gölcük Muş Ziyaretliler Dayanışma, Yardımlaşma, Kültür ve Eğitim Derneği tarafından kurulan aşevinden, ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek dağıtılıyor.

27.12.2019 10:04 | Son Güncelleme: 27.12.2019 10:36 Gölcük Muş Ziyaretliler derneğinden ihtiyaç sahibi ailelere yemek yardımı
Ziyaretliler Dayanışma, Yardımlaşma, Kültür ve Eğitim Derneği tarafından kurulan aşevinden, ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek dağıtılıyor.
Dernek Başkanı Seyfettin Öztürk, yaptığı açıklamada, derneğin çalışmalarını anlattı.
İhtiyaç sahibi insanlara yardım etmeyi amaçladıklarını belirten Öztürk, şunları söyledi:
"Bu coğrafyada yaşayan mağdur veya evinde yemek yapamayan insanlarımızın, evine sıcak yemek girmesi için çalışmalarımıza başladık. Uzun süredir bu konuda çalışma yapıyorduk. Dernek binamızda oluşturduğumuz aşevimizde, bugün 150 kişilik sıcak yemek yaparak dağıtımını sağladık. Derneğimize gelemeyen ailelere yemeklerini, araçla teslim ediyoruz. Bundan sonra her gün 3 çeşit sıcak yemek yapılacak. Ailelerimize, kişi sayısına göre sıcak yemek verilecek."

Seyfettin Öztürk, Gölcük, Muş, Güncel

Kaynak: AA

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