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Gölcük Selimiye ve Lütfiye köyü yoluna yeni menfez

KOCAELİ (İHA) – Gölcük ilçesi Selimiye ve Lütfiye köylerini birbirine bağlayan yol üzerinde bulunan eski menfez, Büyükşehir ekiplerince yıkılarak yeniden inşa ediliyor.

09.12.2019 10:46 | Son Güncelleme: 09.12.2019 10:51Gölcük Selimiye ve Lütfiye köyü yoluna yeni menfez
KOCAELİ (İHA) – ilçesi ve Lütfiye köylerini birbirine bağlayan yol üzerinde bulunan eski menfez, Büyükşehir ekiplerince yıkılarak yeniden inşa ediliyor.

Şehir merkezlerinde yol, kavşak ve köprülerin bakım onarım ve yenilemesini gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, köy yollarında da çalışmalarını sürdürüyor. Gölcük ilçesi Selimiye ve Lütfiye köylerini birbirine bağlayan yol üzerinde bulunan, kusurlu eski menfez yıkılarak yerine yenisi inşa ediliyor. Çalışmalarına yoğun bir şekilde devam eden Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, yeni menfezin temel inşasını gerçekleştirdi. Yoğun bir şekilde devam eden çalışmalar kapsamında menfezin şuanda perde beton duvarları inşa ediliyor. Yeni menfez 15 metre uzunluğa ve 7 metre genişliğe sahip olacak.

Öte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, Karamürsel ilçesi Dereköy Sahil Parkı yürüyüş yolu boyunca yeni palmiye ağaçları dikerek, sahilin daha yeşil ve görsel olarak daha da güzel olmasını sağladı. Çalışamalar kapsamında 8'er metre ara ile toplamda 48 adet Palmiye ağacı toprakla buluştu. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Selimiye, Gölcük, Güncel

Kaynak: İHA

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