11 Aralık 2018 Salı 15:01



11 Aralık 2018 Salı 15:01

Bolu'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte ünlü turizm merkezlerinden Gölcük Tabiat Parkı beyaz örtüyle kaplandı. Bolu kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Gölcük Tabiat Parkı, kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Çam ağaçlarıyla kaplı Gölcük Tabiat Parkı'na yılın 4 mevsimi ülkenin çeşitli illerinden gelen tatilciler, karın tadını göl çevresinde yürüyüş yaparak çıkarıyor. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu Gölcük Tabiat Parkı'na gelen ziyaretçiler göl kenarındaki iskelede bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek keyifli dakikalar yaşıyorlar. Arkadaşlarıyla birlikte Karadeniz Ereğli'den Gölcük'e gelen Furkan Çetrefili, "Karın keyfini çıkarmak için Gölcük'e geldik. Manzara çok güzel. Herkesin gelmesini tavsiye ederim" dedi.(İHA)