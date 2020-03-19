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Gölcük Tabiat Parkı beyaza büründü

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, kar yağışının ardından "beyaz örtü"yle kaplandı.

19.03.2020 12:34 | Son Güncelleme: 19.03.2020 12:42
Gölcük Tabiat Parkı beyaza büründü
Bolu 'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, kar yağışının ardından "beyaz örtü"yle kaplandı.
Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan tabiat parkında kar yağışı iki gündür aralıklarla etkili oluyor.
Kar yağışının ardından beyaza bürünen tabiat parkı, seyrine doyumsuz manzara oluşturdu.
Gölcük Tabiat Parkı'nda kar kalınlığı 20 santimetre olarak ölçüldü.
Öte yandan, kar yağışının aralıklarla devam ettiği kent merkezinde de kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Kaynak: AA

Etiketler : Gölcük, Bolu, Güncel

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