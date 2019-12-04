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Gölcük Tabiat Parkı kar yağışıyla beyazlara büründü

Bolu'da, mevsimin ilk karının yağmasıyla birlikte beyaz örtüyle kaplanan Gölcük Tabiat Parkı'nda kartpostallık görüntüler oluştu.

04.12.2019 14:52 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:58Gölcük Tabiat Parkı kar yağışıyla beyazlara büründü
'da, mevsimin ilk karının yağmasıyla birlikte beyaz örtüyle kaplanan Tabiat Parkı'nda kartpostallık görüntüler oluştu.

'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve dört mevsim ziyaretçilerin akınına uğrayan Gölcük Tabiat Parkı, gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla beyaza büründü. Gölcük Tabiat Parkı'nda bulunan göl çevresindeki çam ağaçlarının karlarla kaplanması kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Mevsimin ilk kar keyfini Gölcük'te yaşamak isteyen tatilciler ve fotoğraf tutkunları, büyüleyen manzara eşliğinde vakit geçirdiler. Kar yağışına aldırış etmeyen tatilciler, göl çevresinde bulunan yürüyüş parkurunda yürüyerek karın tadını çıkardılar.

Kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu Gölcük Tabiat Parkı'nda, göl üzerinde oluşan sis ise, eşsiz bir manzara ortaya çıkardı. Eşi ve köpeğiyle birlikte tatil için ilk kez Gölcük'e gelen Burak Diker, "Gölcük'e 3 günlük tatil için geldim. Gölcük hakikaten çok güzel. Eşim ve köpeğimle keyfini sürüyoruz. Herkese tavsiye ediyorum" dedi. - BOLU

Türkiye, Gölcük, Bolu, Güncel

Kaynak: İHA

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