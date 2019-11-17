Haberler » kultur-sanat » Gölcük Tabiat Parkı'na hafta sonu ilgisi - Haber

Gölcük Tabiat Parkı'na hafta sonu ilgisi

Okul öncesi, ilk ve ortaokulların ara tatili dolayısıyla Bolu'daki Gölcük Tabiat Parkı'nda yoğunluk yaşandı.

17.11.2019 16:50 | Son Güncelleme: 17.11.2019 16:50Gölcük Tabiat Parkı'na hafta sonu ilgisi
Okul öncesi, ilk ve ortaokulların ara tatili dolayısıyla 'daki Tabiat Parkı'nda yoğunluk yaşandı.
Tatili aileleriyle doğayla iç içe geçirmek isteyen vatandaşlar tabiat parkına akın etti. Yoğunluk nedeniyle otoparklarda yer kalmayınca tatilciler, araçlarını Bolu-Seben kara yolu kenarında park etti.
Piknik alanlarının da dolmasıyla vatandaşlar, ormanlık alanın iç kısımlarında vakit geçirdi.
Sonbaharda renk cümbüşünün yaşandığı orman manzarasında fotoğraf çektiren ziyaretçiler, göl çevresinde yürüyüş yaptı, bisiklete binip, golf arabalarıyla tur attı.

Gölcük, Bolu, Kültür Sanat

Kaynak: AA

Son Dakika kultur-sanat Haberleri
23:10 Karabük'te "Uluslararası Foto-Film Festivali" sona erdi
22:14 İzmir'de "Mandalina Şenliği" düzenlendi
20:04 Usta tiyatrocu Yıldız Kenter hayatını kaybetti
17:00 Kayseri Gastronomi Turizmi Çalıştayı sona erdi
16:50 Gölcük Tabiat Parkı'na hafta sonu ilgisi
18.11.2019 00:46:10