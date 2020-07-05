Gölcük Tabiat Parkı'na ziyaretçi akını

Gölcük Tabiat Parkı'na ziyaretçi akınıBOLU'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'na hafta sonunda havanın da güzel olmasıyla ziyaretçi akınına uğradı.

05.07.2020 15:20 | Son Güncelleme: 05.07.2020 15:28
Gölcük Tabiat Parkı'na ziyaretçi akını
BOLU'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'na hafta sonunda havanın da güzel olmasıyla ziyaretçi akınına uğradı. Tabiat parkının otoparklarında yer kalmazken, vatandaşlar sosyal mesafe ve maske konusunda sık sık uyarıldı.
Bolu'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkına, hafta sonu ve havanın güneşli olması nedeniyle ilgi yoğun oldu. Ziyaretçi akınına uğrayan tabiat parkının otoparkları doldu. Otoparklar dolunca, araçlar ormanlık alanlara park edildi. Tabiat parkının girişinde bulunan gişelerde, ateşleri ölçülerek alındı. Bazı kişiler, göl çevresinde yürüyüş yaparken, bazıları ise iskelelere çıkarak, hatıra fotoğrafı çektirdi. Vatandaşlar, Gölcük'te kiralanan bisiklet ve golf arabalarıyla da göl etrafında tur attı. Tabiat Parkı'ndaki hoparlör sisteminden ziyaretçilere sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde uyarılar yapıldı. Jandarma ekipleri de sık sık maske ve sosyal mesafe uyarısı yaptı. Bazı vatandaşlar koronavirüs tedbirlerine dikkat ederken, çok sayıda ziyaretçinin de maske ve sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı görüldü. Gölcük Tabiat Parkı'nda işletmecilik yapanlar ise yoğunluktan dolayı memnun olduklarını dile getirdi. Gölcük Tabiat Parkı’na ziyaretçi akını

Kaynak: DHA

Etiketler: Gölcük, Bolu, Güncel, Haber
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