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Gölcük Tabiat Parkı'nda beyaz güzellik

BOLU'da, kar yağışı ile birlikte beyaz örtüyle kaplanan Gölcük Tabiat Parkı'nda kartpostallık görüntüler oluştu.

04.12.2019 15:39 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:39Gölcük Tabiat Parkı'nda beyaz güzellik

BOLU'da, kar yağışı ile birlikte beyaz örtüyle kaplanan Tabiat Parkı'nda kartpostallık görüntüler oluştu.

Çam ormanlarının arasında saklı Gölcük, dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Tabiat Parkı'nda kar kalınlığı 10 santime ulaştı. Göl çevresindeki alanlar ve çam ormanlarının beyaz örtüyle kaplanması ile birlikte kartpostallık görüntüler oluştu.

Ziyaretçiler, doğa harikası parkta beyaz güzelliğin keyfini çıkarırken, karla kaplı göl çevresinde yürüyüş yapıp, bol bol fotoğraf çekti.

Etkili olan sis ise görüş mesafesini düşürdü.



Gölcük, Güncel

Kaynak: DHA

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