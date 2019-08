Gölcük Tabiat Parkı'nda temizlik

Doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı içerisinde bulunan gölün yüzeyinin büyük bir kısmı yosunlarla kaplandı.Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan, her yıl 10 binlerce tatilciyi ağırlayan, yerli ve yabancı tatilcilerin gözde mekanı olan, tatilciler tarafından tabiatın kalbi olarak bilinen Gölcük Tabiat Parkı içerisinde bulunan gölün büyük bir kısmı yosunlarla kaplandı. Günü birlik tatil için gelen ve tabiat parkının büyüleyen doğal güzelliğini fotoğraf makinaları ile ölümsüzleştiren tatilciler, artan yosunlar nedeniyle göle düşen yansımaları çekemiyor.Konuyla ilgili olarak yazılı açıklama yapan Bolu Belediye Başkanlığı Sözcüsü Rasim Özdemir, tabiat parkındaki gölde istilacı bir tür olan su civanperçemi bitkisinin görüldüğünü, bu türün ekosistemin bir parçası olduğunu, balıkların yaşam alanı olduğunu, Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile birlikte bu türün istilasını önlemek amacıyla bu türü yok etmeden her yıl mekanik mücadele yöntemleri ile gölde rehabilite çalışması yapıldığı belirtti.Özdemir, gölde yapılması planlanan rehabilite çalışmasının ağustos ayı içerisinde yapılacağını, yapılacak olan çalışma ile doğaya her hangi bir zararın verilmeyeceğini kaydetti.