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Gölcük Tabiat Parkı'ndaki göl buz tuttu

Bolu'nun doğal güzellikleri ile ünlü Gölcük Tabiat Parkı içerisindeki gölün yüzeyi dondu.

02.01.2020 13:44 | Son Güncelleme: 02.01.2020 13:48
'nun doğal güzellikleri ile ünlü Tabiat Parkı içerisindeki gölün yüzeyi dondu.
Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta yer alan tabiat parkında hava sıcaklığı gece sıfırın altında 12 dereceye kadar düştü. Sıcaklığın düşmesiyle Gölcük Tabiat Parkı içerisindeki gölün yüzeyi buz tuttu.
Tabiat parkının görevlileri, tatilcileri donan gölün üzerine çıkılmaması konusunda uyarıyor.
Tabiat parkına günübirlik tatil ve piknik yapmak için gelen yerli ve yabancı turistler, kar kalınlığının yer yer 10 santimetre olduğu göl çevresinde yürüyüş yaparak ve fotoğraf çekerek kartpostallık görüntülerin tadını çıkartıyor.
Gölcük Tabiat Parkı'ndaki göl buz tuttu

Gölcük, Bolu, Güncel

Kaynak: AA


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