Haberler » Güncel » Gölcük Tabiat Parkı'ndaki göl buz tuttu - Haber

Gölcük Tabiat Parkı'ndaki göl buz tuttu

Bolu'nun doğal güzelliklerinden olan Gölcük Tabiat Parkı içerisinde bulunan gölün tamamı buz tuttu.

02.01.2020 16:50 | Son Güncelleme: 02.01.2020 16:50 Gölcük Tabiat Parkı'ndaki göl buz tuttu
'nun doğal güzelliklerinden olan Tabiat Parkı içerisinde bulunan gölün tamamı buz tuttu. Beyaz örtüyle kaplanan tabiat parkındaki ormanlık alanlar ve buz tutan göl kartpostallık görüntüler oluşturdu.
'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Gölcük Tabiat Parkı kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Çam ağaçlarıyla kaplı Gölcük Tabiat Parkı'na yılın 4 mevsimi ülkenin çeşitli illerinden gelen tatilciler, karın tadını göl çevresinde yürüyüş yaparak çıkarıyor.
Kartpostallık görüntülerin oluştuğu Gölcük Tabiat Parkı'nda, gece saatlerinde sıfırın altında 12 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle tabiat parkı içerisinde bulunan göl tamamen buzla kaplandı. Tatil için Gölcük Tabiat Parkı'na gelen ziyaretçiler, karın keyfini göl çevresinde yürüyüş yaparak ve bol bol fotoğraf çektirerek yaşadı.
İstanbul'dan tatil için Gölcük'e gelen Eren Özgün, "Doğa harikasını canlı olarak görmek istedik. Hep kartpostallarda, internette, dergilerde görüyorduk. Gerçeğini görmek istedik. Kartpostalı yaşıyoruz şuanda. Herkesin dünya gözüyle görmesi gereken bir yer" dedi.
Tatil için Bolu'ya gelen Elif Genç ise, "Çok beğendik. Tavsiye ederiz. Muhteşem bir yer. Özellikle karda harika. Ulaşım da çok rahattı. Hiçbir problem yaşamadık" ifadelerini kullandı.
(İHA)

Türkiye, Gölcük, Bolu, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:38   flaş - Haber
17:38   Somali'de teröre tepki yürüyüşü - Haber
17:33   Atakum'da yılın ilk meclisinde 'dayanışma' mesajı - Haber
17:33   Kadınlara, 'insanın yaradılış gayesi' anlatıldı - Haber
17:33   Teomanpaşa Caddesi çift yön oldu - Haber
16:29   Ve söz AK Parti'de! Tezkereye neden "evet" diyeceklerini madde madde açıkladı - Haber
16:16   Hastanede gaz sızıntısı iddiası AFAD ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi - Haber
15:03   Marmara Denizi'nde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haber
14:47   İstanbul'da metro hatları cumartesi günleri de 8 vagonla hizmet verecek - Haber
14:32   Ekrem İmamoğlu, Beyaz Masa'ya gelen çağrıları yanıtlayacak - Haber
2.01.2020 17:40:16