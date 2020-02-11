Haberler » Güncel » Gölcük Tabiat Parkı'nın eşsiz manzarası havadan görüntülendi - Haber

Gölcük Tabiat Parkı'nın eşsiz manzarası havadan görüntülendi

Bolu'da, yoğun kar yağışı sonrasında karla kaplanan Gölcük Tabiat Parkı'nın havadan görüntüsü eşsiz manzarayı gözler önüne serdi.

11.02.2020 13:05 | Son Güncelleme: 11.02.2020 13:41
'da, yoğun kar yağışı sonrasında karla kaplanan Tabiat Parkı'nın havadan görüntüsü eşsiz manzarayı gözler önüne serdi.
'nin önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve Bolu'nun incisi olarak bilinen Gölcük Tabiat Parkı, yoğun kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta olan ve içerisindeki gölün çevresinde barındırdığı çam, göknar, kayın, gürgen ve karışık türde ağaçların kar yağışının ardından karla örtülmesi kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Yılın 4 mevsimi yerli ve yabancı binlerce ziyaretçiyi ağırlayan, fotoğraf tutkunlarının özellikle sonbahar ve kış aylarında tercih ettiği Gölcük Tabiat Parkı'nın havadan görüntüsü eşsiz manzarayı da gözler önüne serdi.
(Faruk Çidem - Serap Nur Gülen)
Gölcük Tabiat Parkı'nın eşsiz manzarası havadan görüntülendi

Türkiye, Gölcük, Bolu, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

13:53  Enstitü nasıl yazılır? Enstitü mü, ensitü mü? Enstitü ne demek?
11:44  Şam nerede? Şam konumu ve Şam haritası!
10:49  Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme ne zaman? Bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri!
10:20  İhsan Oktay Anar kimdir? İhsan Oktay Anar hayatı, sanatı ve eserleri!
09:54  Özgecan Aslan kimdir? Özgecan Aslan nasıl öldü?
11.02.2020 14:30:58