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Gölcük Tabiat Parkı sessizliğe büründü

Yüzbinlerce tatilcinin ziyaret ettiği Gölcük, en sakin günlerini yaşıyor Bolu'nun önemli turizm merkezlerinden Gölcük Tabiat Parkı, korona virüs nedeniyle ziyaretçilere kapatılmasının ardından sessizliğe büründü.

28.04.2020 17:02 | Son Güncelleme: 28.04.2020 17:10

Bolu'nun önemli turizm merkezlerinden Gölcük Tabiat Parkı, korona virüs nedeniyle ziyaretçilere kapatılmasının ardından sessizliğe büründü.

Bolu kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve yılın 4 mevsimi yüzbinlerce tatilciyi ağırlayan önemli turizm merkezlerinden Gölcük Tabiat Parkı, korona virüs salgını nedeniyle ziyaretçilere kapatılmasının ardından sessizliğe büründü.

Özellikle yaz aylarında insan selinin yaşandığı tabiat parkında yasak nedeniyle sadece kurbağa ve kuş sesleri yankılanıyor. Rengarenk çiçeklerin açtığı ve insanların girememesinden dolayı yeşil alanların çoğaldığı Gölcük Tabiat Parkı'nda doğanın kendisinin yenilediği göze çarpıyor.

Gölcük Tabiat Parkı sessizliğe büründü

Kaynak: İHA

Etiketler: Gölcük, Bolu, Yaşam, Güncel, Haber

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