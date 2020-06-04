Gölcük Tabiat Parkı ziyaretçilerini yeniden ağırlamaya başladı - BOLU

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) normalleşme sürecinin başlamasının ardından kapılarını yeniden ziyaretçilerine açtı.

04.06.2020 17:35 | Son Güncelleme: 04.06.2020 17:41
Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) normalleşme sürecinin başlamasının ardından kapılarını yeniden ziyaretçilerine açtı.
Türkiye'nin önemli tabiat parklarından biri olan Gölcük Tabiat Parkı, her mevsim doğaseverlerin uğrak mekanları arasında yer alıyor.
Gölcük Tabiat Parkı'nın işletmecisi olan Bolu Belediyespor'un Başkanı Sinan Barut, tabiat parkının yeniden ziyarete açmasıyla yapılan çalışmalar ve alınan önlemlerle ilgili basın toplantısı düzenledi.
Barut, Türkiye'nin sayılı tabiat parklarından olan Gölcük Tabiat Parkı'na herkesi beklediklerini belirterek, "Biz de geçirdiğimiz bu pandemi sürecinde Gölcük'te tüm tedbirleri 1 Haziran itibarıyla almış bulunmaktayız. Girişlerde misafirlerimizin ateşi ölçülecek. Tabiat parkını, sosyal mesafe kuralına uygun yönlendirici tabelalarımızla herkesin güvenli bir şekilde oturabileceği alana çevirdik. Belli bölgelere de dezenfektan koyduk." diye konuştu.
Restoran sahiplerini ve işletmecileri uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirdiklerini aktaran Barut, şunları kaydetti:
"Pandemi Kurulunun kararları doğrultusunda nelere dikkat edileceğini ve bu konuda nelerin yapılabileceği konusunda da tüm çalışmaları yaptık. İnşallah hafta sonunda vatandaşların gelebilmesini sağlamak için çok daha fazlasını yapıp, sosyal mesafeyi ayarlayıp, herkesin ailesiyle rahat ve huzurlu bir şekilde gelebileceği bir Gölcük amaçlıyoruz."
Gölcük ve Abant tabiat parkları ile Yedigöller Milli Parkı'na tatilcilerin randevu sistemiyle giriş yapılacak olmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Barut, "Personel sayımızı artırdık. Alan geniş olduğu için de randevu sistemine gerek duyulmadığı kanaatindeyiz. Valiliğin almış olduğu kurallara uymak zorundayız. Buna uyulması için de iki kat fazla çalışan istihdam ediyoruz burada." ifadelerini kullandı.
Randevu alma sürecinde vatandaşların buradan mahrum kalmasını istemediklerini dile getiren Barut, şunları kaydetti:
"İnsanlar buraya geldiği zaman AVM'ler ve şehrin caddelerindeki daralma, yığılma daha da azalacaktır. Ne kadar çok milli parkı açarsak o kadar çok riski de azaltmış oluruz. Şu aşamada herhangi bir şekilde randevu sistemi söz konusu değildir. Tabii ilerleyen günlerde Sayın Valimiz ve Bakanlık ile yaptığımız görüşmelerde yoğunluk olursa randevu sistemini değerlendirebiliriz. Şu anda randevu sistemi olmadığı için herkes buraya güvenli bir şekilde gelip ve bu güzellikten mahrum kalmayacaktır." Gölcük Tabiat Parkı ziyaretçilerini yeniden ağırlamaya başladı - BOLU

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Gölcük, Bolu, Güncel, Haber

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