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Gölcük'te "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" etkinliği

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

03.12.2019 16:10 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:10Gölcük'te
'nin ilçesinde ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.
Gölcük Engellilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Anıtpark'ta düzenlenen etkinliğe, Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kaymakam Cengiz Karabulut, burada yaptığı konuşmada, Gölcük'ün görev yaptığı yerler arasında engelli duyarlılığı en yüksek şehir olduğunu söyledi.
Merkezi ve yerel yönetimler olarak yılın 365 günü engellilerle ilgilendiklerini belirten Karabulut, amaçlarının bu kişilerin önlerindeki bütün engelleri ortadan kaldırmak olduğunu kaydetti.
Karabulut, herkesin birer engelli adayı olduğuna dikkat çekerek, "Biraz sonra başımıza ne geleceğini bilemiyoruz. Bir trafik kazasında ve başka bir kaza sonucu bizler de engelli olabiliriz. Dolayısıyla bütün vatandaşlarımızın empati yapmasını istiyoruz." diye konuştu.
Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de hedeflerinin engelsiz bir Gölcük oluşturmak olduğunu aktararak, "Biz anlayıştaki engeli ortadan kardırabilirsek, engelli hemşehrilerimizin neler yapabildiklerini, neler başarabildiklerini yakinen müşahede ederiz. Yakın zaman önce Dünya Down Sendromlular Judo Şampiyonasında sevgili Mehmet Can kardeşimiz dünya ikincisi olarak Gölcük'e büyük bir gurur yaşattı. Kendisini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Dünya Engelliler Günü, Kocaeli, Gölcük, Güncel

Kaynak: AA

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