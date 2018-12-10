Gölcük'te Çibörek Gecesi Düzenlendi

10 Aralık 2018 Pazartesi 11:08



10 Aralık 2018 Pazartesi 11:08

Gölcük'te yaşayan Eskişehirliler, memleketlerine özgü lezzet çibörek adına düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.Gölcük Eskişehirliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından 4. Çibörek Gecesi düzenlendi.Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Gölcük Kongre Sarayında düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, donanma kenti Gölcük'ün Türkiye'nin bir mozaiği olduğunu söyledi.Kentteki birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun örnek olduğunu dile getiren Ellibeş, şunları kaydetti:"İlçemizde yaşayan 161 bin insanımızın her birinin kalbi Gölcük için atıyor ama ata ve dede topraklarını da unutmamak lazım. Belli aralıklarla da olsa değerlerini ve kültürünü unutmamak için sıla-i rahim yapmak gerekiyor. Burada yaşadığı süre içinde kendi örfünü, kültürünü, folklorunu daha doğrusu kendini var eden tüm değerlerini yaşadığı bu kete de yansıtacak. Bunu yapmak mecburiyetindeyiz. Bu anlayış içerisinde Eskişehirliler bugüne kadar burada bu çabayı gösterdiler."Dernek Başkanı Bülent Denlikol de derneği kurulduğu gündem beri hep amacına hizmet ettiğini ve bu amaçtan hiç sapmadığını ifade ederek, kentti birlik ve beraberliği arttıracak etkinlikler yapmaya davam edeceklerini kaydetti.Etkinlikte, açık arttırmaya sunulan Eskişehirspor formasını Belediye Başkanı Ellibeş aldı. Ellibeş, formayı derneğe hediye etti.Çibörek ikramı yapılan etkinliğe siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.