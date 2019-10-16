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Gölcük'te çocuklar yaptıkları resimleri sergiledi

Gölcük ilçesindeki Türk Alman Vakfı Saraylı Çocuk Evleri Sitesi'ndeki çocuklar yaptıkları resimleri sergiledi.

16.10.2019 15:02Gölcük'te çocuklar yaptıkları resimleri sergiledi
Gölcük ilçesindeki Türk Alman Vakfı Saraylı Çocuk Evleri Sitesi'ndeki çocuklar yaptıkları resimleri sergiledi.
Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi'ndeki sergi öncesi konuşan Türk Alman Vakfı Saraylı Çocuk Evi Sitesi Müdürü Mehmet Akpınar, öğrencilerin yıl içinde yaptığı resim çalışmalarını sergilediklerini belirterek, öğrencilerin sanatsal ve görsel zekalarını geliştirmek amacıyla bu çalışmaları yaptıklarını kaydetti.
Sergide 40 resim bulunduğunu ifade eden Akpınar, başarılı resimlerin ziyaretçilerini beklediğini bildirdi.
Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Akpınar ve diğer katılımcılar serginin açılış kurdelesini kesti.
Açılış sonrası katılımcılar, sergiyi gezdi.

Gölcük, Güncel

Kaynak: AA

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