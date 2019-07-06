06.07.2019 13:00
Haberler» Güncel» Haber

Gölcük'te çöken yol onarılıyor

Gölcük

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde önceki gün çökme meydana gelen yolda onarım çalışması yapılıyor.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde önceki gün çökme meydana gelen yolda onarım çalışması yapılıyor.

Alınan bilgiye göre, Değirmendere Cumhuriyet Mahallesi Yalı Yolu Caddesi'nde bulunan eski köprüdeki yolun bir bölümünde önceki gün meydana gelen çökme sonrası Büyükşehir ve Gölcük Belediyesi ekipleri harekete geçti.

Yolda yaklaşık 2 metre genişliğinde ve 3 metre derinliğinde çukur oluşan mevkide ekipler güvenlik önlemi aldı.

Ekipler, ulaşımı da kısmen engelleyen bölgede çalışmalarını sürdürüyor.
Onarımın tamamlanmasının ardından ulaşımın normale dönmesi bekleniyor.
Kaynak: AA
Cumhuriyet Mahallesi, Değirmendere, Kocaeli, Gölcük, Güncel

Son Dakika Haberleri
14:04   Danıştay'dan baz istasyonu için emsal karar
14:03   Tuvaletini yaparken kayalıklardan düştü
14:02   Bilal Erdoğan: "Mülteci yardımları siyaset malzemesi haline getirilmeye çalışılıyor"
14:02   40 derece altında fıskiyeli serinlik
14:02   Sinop'da orman işletme personeline yangın eğitimi
14:01   Turizm merkezlerinde yoğunluk
14:00   İran: "İngiltere Petrol tankerimizi bırakmazsa Tahran'ın misillemesinden korksun"