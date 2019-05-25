Gölcük'te Erzurumlular iftarda bir araya geldi

Kocaeli
'nin Gölcük
ilçesinde Gölcük Erzurumlular Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından iftar düzenlendi.
Dernek başkanı Muhammet Turan ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde Aşiyan Tesisleri'nde düzenlenen geleneksel iftar programına, AK Parti
Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker
, Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer
, AK Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen, Kocaeli Erzurumlular Federasyonu Başkanı Tekin Dursun
, Gölcük Kültür Dernekleri Platformu dönem başkanı Yasın Aslan, siyasi parti temsilcileri ve Erzurumlular katıldı.
Katılımın yoğun olduğu iftarda konuşan Şeker, ülke olarak, ramazanı huzur ve barış içinde geçirdiklerini anlatarak, "Şöyle çevre ülkelere baktığımız zaman şu tabloyu özleyen binlerce insanlar var, onlarca ülke var. Onun için ülkemizin değerini ve kıymetini bilmemiz lazım. Ülkemiz bir bütün, buna da sahip çıkmalıyız çünkü Türkiye Cumhuriyeti
sınırları içerisinde 82 milyon insan kardeş olarak birlikte yaşıyoruz. Allah bu birliğimizi ve bütünlüğümüzü bozmasın." diye konuştu.
Gölcük Belediye Başkanı Sezer
de herkesin ramazanını tebrik ederek, tutulan oruçların kabul olması dileğinde bulundu.
Gölcük Erzurumlular Derneği Başkanı Muhammet Turan da düzenledikleri iftara katılanlara teşekkür ederek, "Bu mübarek ramazan ayında burada bir arada olmak için böyle bir organizasyon gerçekleştirdik. Çok güzel bir program oldu." dedi.
AK Parti
, Kocaeli
, Gölcük
, Güncel
Kaynak: AA