Haberler» Güncel» Haber

Gölcük'te hafriyat sahasında yangın

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde hafriyat sahasında yangın çıktı.

08.08.2019 15:01 Gölcük'te hafriyat sahasında yangın
KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde hafriyat sahasında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin kontrol altına almaya çalıştığı yangında, gökyüzünü duman kapladı.
Gölcük Donanma Mahallesi Koray Aydın Parkı'nın üst kısmındaki hafriyat sahasında öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Hafriyat sahasından yükselen dumanları gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Bölgeye Gölcük, Başiskele ve İzmit'ten itfaiye ekipleri ile Orman İşletme ekipleri ve belediyeye ait su tankerleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, gökyüzü dumanla kaplandı.
Gölcük Belediye Başkan Yardımcıları Şevket Kaba ve Fikret Ormancıoğlu olay yerine gelirken, söndürme çalışmaları devam ediyor.
Vatandaşlar, hafriyat sahasının bölgeden kaldırılmasını istedi.


- Kkocaeli

İtfaiye, Gölcük, Aydın, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:48   "Tatillerimizi iptal edip bayramı bayram gibi yaşayalım"
16:47   Bozkurt'ta 6 büyüklüğünde deprem - Vali Karahan
16:47   Çeşme bu bayramda milyonları misafir edecek!
16:47   Kaz Dağları'na giden Akşener, Erdoğan'a seslendi: Gel kardeşim şurayı gör, seni kandırıyorlar
16:47   Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı
16:46   Haziran'da tesislerin doluluk oranı %65
16:46   Edirne'de izinsiz alanda bekleme yapan faytonculara ceza