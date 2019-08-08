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Gölcük'te hafriyat sahasında yangın

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde hafriyat sahasında yangın çıktı.

08.08.2019 17:46 Gölcük'te hafriyat sahasında yangın
KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde hafriyat sahasında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin kontrol altına almaya çalıştığı yangında, gökyüzünü duman kapladı.
Gölcük Donanma Mahallesi Koray Aydın Parkı'nın üst kısmındaki hafriyat sahasında öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Hafriyat sahasından yükselen dumanları gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Bölgeye Gölcük, Başiskele ve İzmit'ten itfaiye ekipleri ile Orman İşletme ekipleri ve belediyeye ait su tankerleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, gökyüzü dumanla kaplandı.
Gölcük Belediye Başkan Yardımcıları Şevket Kaba ve Fikret Ormancıoğlu olay yerine gelirken, söndürme çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlar, hafriyat sahasının bölgeden kaldırılmasını istedi.

- Kkocaeli

İtfaiye, Gölcük, Aydın, Güncel

Kaynak: DHA

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