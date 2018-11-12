Gölcük'te İlkokullarda Pazar Kurulacak

12 Kasım 2018 Pazartesi 16:13



12 Kasım 2018 Pazartesi 16:13

Gölcük ilçesinde, "Değerler Eğitimi" kapsamında pazarcılar odası tarafından Saraylı İlkokulu bahçesine pazar kurularak, öğrencilerin pazarcılığı tanıma imkanı sağlanacak.Gölcük Seyyar Pazarcılar Odası Başkanı Abdurrezzak Tuncer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Değerler Eğitimi kapsamında eğitime katkı projesi çerçevesinde, Müfit Saner ve Donanma İlkokulu bahçesinde pazar açtıklarını söyledi.Proje sayesinde öğrencilere pazarcılık mesleğini tanıttıklarını ve aynı zamanda satışlardan elde edilecek geliri de okula bağışlayarak, eğitime azda olsa katkı sağladıklarını belirten Tuncer, şunları kaydetti:"Pazarcılar odası olarak 27 Kasım'da Gölcük Saraylı İlkokulu bahçesinde pazar kurarak, eğitime katkımızı devam ettireceğiz. Projemizin bütçesi, oda yönetimi ve pazarcı esnafınca karşılanacaktır. Bu vesile ile odamıza her hangi bir yük getirmiyor. Pazarcılığı ve ahiliği öğrencilerimize tanıtmak istiyoruz. Pazardan elde edilen geliri okulumuza bağışta bulunacağız. Geleneksel hale getirdiğimiz bu projenin bu yıl üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz."