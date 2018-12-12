Gölcük'te Kariyer Günü Etkinliği

12 Aralık 2018 Çarşamba 14:07



12 Aralık 2018 Çarşamba 14:07

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, Kariyer Günü etkinliği düzenlendi.Gölcük Fen Lisesi Okulu'ndaki etkinlikte, farklı meslek dalları hakkında öğrencilere bilgi verildi.Kariyer Günü ile ilgili bilgi veren Gölcük Fen Lisesi Okul Müdürü Hasan Kılıç, öğrencilerin her meslek hakkında bilgi sahibi olmaları için çalışma başlattıklarını belirtti.Kılıç, şunları söyledi:"Bu çalışmaların amacı öğrencilerimize bu çoklu meslekler arasında düşüncelerine yardımcı olmaktır. Biz okul yönetimi olarak bugünkü dersimizi öğle saatine kadar kariyer günü adı altında meslek erbabı olan 7 doktor, 3 diş tabibi, 1 psikolog, 1 mimar, 1 avukat, 1 diyetisyen, 1 fizyoterapist, 1 veteriner, 1 eczacı ve 12 mühendisin katılımı ile 29 meslek erbabını buraya davet ettik. Meslek erbapları, bugün sınıfta öğrencilerimize kendi mesleklerini en ayrıntılı bir şekilde öğretmen nezaretinde anlatıyorlar. Bu bilgi ve birikimle öğrencilerimiz benimsediği mesleği kendisi seçmesine destek vermiş oluruz."