Gölcük'te karne heyecanı

Kocaeli
'nin Gölcük
ilçesinde 2018-2019 eğitim ve öğretim döneminin son günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Gölcük Müfit Saner İlkokulu'nda düzenlenen karne törenine, Gölcük Kaymakamı Mustafa Irmak
, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer
, Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı.
Kaymakam Irmak, törende yaptığı konuşmada, bir eğitim dönemini daha geride bıraktıklarını belirterek, öğrencilere yaz tatilini verimli bir şekilde değerlendirmelerini tavsiye etti.
Öğrencilere vakitlerini televizyon ve bilgisayar başında harcamamaları uyarısında bulunan Irmak, "Vaktinizi doğayla iç içe geçirmeniz çok önemli. Hep doğayla iç içe yaşamınızı sürdürün." dedi.
Belediye Başkanı Sezer de Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine erişebilmenin yolunun eğitimden geçtiğini vurgulayarak, Türkiye
'nin ancak eğitimli nesillerin yetişmesiyle yükseleceğini ifade etti.
Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından hazırlanan halk oyunu gösterisiyle devam eden program, karnelerin dağıtılmasıyla sona erdi.