Gölcük'te Kentsel Dönüşüm Çalışmaları

AK Parti Gölcük İlçe Başkanı İdris Alp, "Kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor ve hiçbir projemizde aksama yoktur." dedi.Alp, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi için başkan adayları olan Tahir Büyükakın 'ın Kocaeli'yi iyi bilen birisi olduğunu belirtti.Alp, "Bizler çok sevindik. Kocaeli Büyükşehir lokomotif bir kenttir. Kentte bir babadır ilçelerde onun evladıdır. Büyük şehirle beraber ilçenin de aynı doğrultuda hareket etmesi büyükşehirle ilçelerin iyi çalışması Gölcük'e çok çok daha fazla katma değer katacaktır." ifadesini kullandı.İlçedeki yatırımları anlatan Alp, "Yeni kapalı pazar yerimizin yapımı devam ediyor. Kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor ve hiçbir projemizde aksama yoktur. Yeni yaptığımız sanayi çarşıya, sanayi esnafımızı zora sokmadan, esnafımızın zamanına göre yeni yerine taşınmasını sağlayacağız." şeklinde konuştu."AK Parti her yerde"Alp, seçim çalışmalarına değinerek, şunları kaydetti:"Bütün aday adaylarımız 12 koldan çalışıyorlar. Bu çalışmalar her biri farklı içerikli çalışmalardır. Bakın bu aday adaylarımız Gölcüğün her bir nokta da ayrı çalışıyorlar. AK Parti her yerde. İkincisi biz seçimden seçime hazırlanan bir parti değiliz. Gerek gelecekle ilgili fiziki projelerimiz de hazır, gerekse diğer çalışmalarımız hazır.Şimdi profesyonel bir araştırma yapıyoruz. Bu araştırmaya göre sorunlar ve beklentiler. Sorunları tespit ediyoruz ve ona göre beklentileri alarak, masada oturarak çalışıyoruz. Bu çalışma hemen iki günde hazırlanmaz. 160 bin nüfus var. Tam 6 aydır bir çalışma var, çok sayıda proje yaptık. Her bir projemiz insan odaklı projelerdir."