14.06.2019 16:10
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Gölcük'te kırkyama sergisi

Gölcük

Kocaeli'deki Gölcük Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından kırkyama sergisi açıldı.

Kocaeli'deki Gölcük Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından kırkyama sergisi açıldı.
Halıdere muhtarlık binasında açılan sergi açılışında konuşan, Kaymakam Mustafa Irmak, kurs öğretmeni Duygu Güner önderliğinde 16 kursiyerin el emeği ve göz nuruyla yıl içerisinde güzel çalışmalar yaptığını kaydetti.
Aynı zamanda kursiyer kadınların meslek sahibi olduğunu ifade eden Irmak, "Meslek sahibi olan bayanlarımız bugünden sonra bu güzel eserleri yapıp ve satarak aile ekonomisine katkı sağlayacaklar. Kendilerini tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.
Konuşmanın ardından serginin açılış kurdelesi protokol üyelerince kesildi.
Programa, Kaymakam Irmak, Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, Gölcük Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Hafız Arvas, kursiyeler ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA
Kocaeli, Gölcük, Güncel

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