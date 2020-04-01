Gölcük'te Kovid-19 tedbirleri

Kocaeeli'nin Gölcük ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, kaymakamlık binasında düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na bir maaşını bağışladığını belirtti.

Kaymakam Karabulut, şunları kaydetti:

"Gölcük halkı bu konuda da üstüne düşen görevi yerine getirip, yardım kampanyasına yoğun destek verecektir. Tüm dünyaya ciddi sorun yaşatan salgın hastalıkla mücadele ediyoruz. Ülkemizde görüldüğü günden itibaren çok seri bir halde harekete geçilerek, ilçemizde de önlem alarak çalışmalara başlandı. Vefa Destek Grubunu oluşturduk."

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de salgının Türkiye'de görüldüğü ilk günden bu yana yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirtti.

Vatandaşların, provokasyonlara neden olabilecek söylentilere asla inanmaması gerektiğini vurgulayan Sezer, şöyle konuştu:

"Sosyal izolasyonu sağlamak zorundayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı yardım kampanyasına, ilk akşam destek vermiştim. İlçemizden bu kampanyaya yoğun destek olacağını düşünüyorum. İlçemizde kurulan Vefa Sosyal Yardım Grubumuzla, 3 vardiya olarak çalışıyoruz. 65 yaş üstü ve tüm halkımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz."

Kaynak: AA