Gölcük'te kumar ve tombala uygulaması

Kocaeli
'nin Gölcük
ilçesinde polis ekiplerince kumar ve tombala uygulaması yapıldı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü
'ne bağlı ekipler, kumar ve tombala oyunlarının kahvehane ve kıraathanelerde oynatılmasının engellenmesi amacıyla ilçede uygulama gerçekleştirdi.
Çalışmalarda, 6 ekip ve 16 personel görev aldı, 14 iş yeri denetlendi.
Bir kıraathanede bulunan kumar makinesi nedeniyle iş yeri sahibi hakkında işlem yapıldı.
Sorgulamalarda ise suç kaydı bulunan bir kişi gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü
, Polis
, Kocaeli
, Gölcük
, Güncel
Kaynak: AA