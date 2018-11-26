Gölcük'te Öğretmenler Günü Etkinlikleri

Gölcük
ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Şehit Adem Başoğlu
Orta Okulunda ana sınıfını ziyaret ederek öğrencilere hediyeler dağıtan İl Milli Eğitim Şube Müdürü Haşmet Batır, İl Milli Eğitim Denetleme Komisyon Başkanı Şefik Beşli ve Gölcük Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, daha sonra öğretmenler odasında öğretmenlerle buluştu.
Meslektaşlarının Öğretmenler Günü'nü kutlayan Batır, öğretmenlere gül dağıttı.
Beşli ise öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu ifade ederek, öğretmenlerin etrafını aydınlatarak aydın insanlar yetiştirdiğini kaydetti.
Öte yandan, Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi
'nde düzenlenen etkinlikte, emekli olan 20 öğretmenin Öğretmenler Günü kutlandı.
Okul bahçesinde düzenlenen törende konuşan okul müdürü Zeki Kalaç, programın amacının okullarında yıllarca görev yapan emekli öğretmenlerle senede bir de olsa buluşmak olduğunu söyledi.
Bu doğrultuda her yıl emekli öğretmenlere yönelik program düzenlediklerini hatırlatan Kalaç, "Siz değerli öğretmenlerimizin eserleri hiçbir zaman unutulmuyor." dedi.
Tören, öğrencilerin öğretmenlere gül vermesiyle sona erdi.
26 Kasım 2018 Pazartesi 16:13