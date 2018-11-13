Gölcük'te Okul Müdürlerine "Kapsayıcı Eğitim" Anlatılıyor

Gölcük
'teki okul müdürlerine, eğitimin her bireyi kapsamasını esas alan "kapsayıcı eğitim" anlayışı konusunda eğitim verilmeye başlandı.
Milli Eğitim Bakanlığı ve UNESCO tarafından desteklen Kapsayıcı Eğitim Projesi kapsamında Gölcük Mesleki Eğitim Merkezi'nde okul müdürlerine yönelik kapsayıcı eğitim programı düzenlendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, yaptığı açıklamada, başlangıçta toplumda ileri derecede engelli veya özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin normal eğitim süreçlerine dahil edilmesi için gündeme gelen "kapsayıcı eğitim" anlayışının genişleyerek sürdüğünü belirtti.
Kabul gören yeni anlaşışta, bu kapsama artık toplumdaki tüm dini ve kültürel azınlıklar, göçmen, mülteci ve sığınmacılar, kız çocukları, düşük gelirli aileler, engelliler ve AIDS gibi hastalıklara sahip tüm dezavantajlı kesimlerin girdiğini anlatan Gülsuyu, düzenlenen programda okul müdürlerine, eğitim sistemi içindeki ayrımcılığı azaltarak, ihtiyaçlara cevap verme süreçlerinin anlatıldığını belirtti.
Gülsuyu, programın 5 gün ve toplam 40 saatlik eğitimden oluştuğunu dile getirerek, daha sonra bu eğitime öğretmenlerin de dahil edileceğini sözlerine ekledi.