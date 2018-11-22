Gölcük'te Organ Bağışı Stantı Kuruldu

22 Kasım 2018 Perşembe 14:30



22 Kasım 2018 Perşembe 14:30

Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nde organ ve doku bağış standı açıldı.Organ ve doku bağış hakkında bilgi veren birim hemşiresi Gülay Karataş, ülke genelinde organ nakli için bekleyen çok sayıda hastanın olduğunu söyledi.Her perşembe günü hastaneden kurulan organ bağış standına vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini belirten Karataş, bağış beyannamesi dolduranlara bağış kartı verdiklerini kaydetti.Organ bağış beyanında bulunan Seda Üçgül, cana can katmak için bağış yaptığını ve bunun bir vatandaşlık görevi olduğunu ifade etti.Üçgül, "Bende bu bağışı kendime bir görev olarak görüyorum. Bundan dolayı tüm organlarımı bağışlıyorum. En azında birden fazla insana yaşam desteğini vermiş olurum. Buda beni çok ama çok mutlu ediyor." diye konuştu.Bağışta bulunan vatandaşlardan Vedat Yılmaz ise hastanede kurulan organ ve doku bağış standının çok önemli bir çalışma olduğunu belirterek, şunları söyledi:"Basından takip ettiğimiz kadarıyla hastanelerde yaşama tutunmak için birçok hasta organ naklini bekliyor. Bu insanlarımızın yaşama tutunması için organ bağışında bulunmak istedim. Ben öldüğümde bir organımın bir insana nakledildiğinde o hasta insanımız yaşama tutunmuş olacak. Kimin ne olacağı hiçbir zaman belli değil. Belki benimde organa ihtiyacım olabilir. Bunları düşünerek organ bağışında bulundum. Çok mutlu oldum."Organ bağışı beyanında bulunan vatandaşlara bağış kartı verildi.