05.07.2019 16:49
Haberler» Güncel» Haber

Gölcük'te orman yangınıyla mücadele çalışması

Gölcük

Gölcük Orman İşletme Müdürü Hamdi Kaptanoğlu, orman yangınlarına karşı tüm hazırlıkları tamamlandıklarını bildirdi.

Gölcük Orman İşletme Müdürü Hamdi Kaptanoğlu, orman yangınlarına karşı tüm hazırlıkları tamamlandıklarını bildirdi.
Kaptanoğlu, yaz aylarında ormanlarda yangın riskinin arttığını belirterek, olası yangında yapılacak müdahale için çalışma gerçekleştirdiklerini kaydetti.
Orman yangınlarına müdahalede en önemli hususun ilk anlar olduğunu ifade eden Kaptanoğlu, "Gölcük olarak ilk müdahale süresini daha da aşağıya çekmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Gölcük Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüyle işbirliği yaparak düzenlenen kırsal alan ve orman yangınlarına müdahale eğitimi aldık. Görev sahamızda meydana gelen yangınların yüzde 90'ı insan kaynaklı. Büyük kısmı tedbirsizlik ve dikkatsizlikten kaynaklanıyor." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
Gölcük, Güncel

Son Dakika Haberleri
18:21   Kumla'da seyyara geçit yok
18:21   Kerimcan Durmaz'a 'müstehcenlik' suçundan 6 aydan 2 yıla hapis cezası istemiyle dava
18:21   ÇANAKKALE Çorlu'da yeğeninin kocasını öldüren amca Amacım korkutmaktı
18:20   Katar'ın Ankara Büyükelçisi Al-Shafi Mardin'de
18:20   Türkiye'nin kekik deposunda hasat başladı
18:20   Borsa haftayı yükselişle tamamladı
18:20   "UEFA, Avrupa Ligine katılmamıza izin veriyor"