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Gölcük'te protokol kahvaltıda buluştu

Gölcük'ü Kalkındırma ve Kamu Kurumlarını Destekleme Derneği tarafından "Büyük Gölcük Buluşması" isimli kahvaltı programı düzenlendi.

08.12.2019 13:20 | Son Güncelleme: 08.12.2019 13:20Gölcük'te protokol kahvaltıda buluştu
'ü Kalkındırma ve Kamu Kurumlarını Destekleme Derneği tarafından "Büyük Gölcük Buluşması" isimli kahvaltı programı düzenlendi.
Gölcük Belediyesi Yazlık Tesisleri'nde düzenlenen programa, Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Cumhuriyet Başsavcısı Alpaslan Ökkeş Karcı, siyasi partilerin ilçe başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Kaymakam Karabulut, burada yaptığı konuşmada, aylık görev sürecinde ilçede kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşları arasında güzel bir ahenk olduğunu gördüğünü söyledi.
İlçenin gelişimi için önerilecek tüm projelere açık olduklarını belirten Karabulut, "Bizim kapımız herkese açık. Ülkemizin kalkınması, gelişmesi için fikirleriniz bizim için çok değerli. İlçemiz için yapılması gerekenleri, bizim göremediklerimizi, ilçemizin eksikliklerini bize anlatabilirsiniz. İlçemizde tüm kurumlarla iletişim halindeyiz. Tüm önerilerinizi bize getirdiğinizde değerlendirmeye alırız." diye konuştu.
Belediye Başkanı Sezer de ortak sevdası Gölcük olan dostlarla buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Her alanda öne çıkmış, örnek bir Gölcük hayal ediyorum." diye konuştu.
Dernek Başkanı Lütfi Yılmaz ise katılımcılara teşekkür ederek, Gölcük için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Gölcük Belediyesi, Gölcük, Ilıca, Güncel

Kaynak: AA

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