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Gölcük'te şehitler için Kur'an-ı Kerim okutuldu

Gölcük Gümüşhaneliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından şehitler için Kur'an-ı Kerim okutuldu.

13.03.2020 15:42 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:42
Gölcük'te şehitler için Kur'an-ı Kerim okutuldu
Gölcük Gümüşhaneliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından şehitler için Kur'an-ı Kerim okutuldu.
Gölcük Merkez Camisi'ndeki programa, dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Daha sonra şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve mevlit şekeri dağıtıldı.
Dernek Başkanı Kemal Araç , yaptığı açıklamada, vatan uğruna hayatı kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek, "Vatan topraklarını korumak için canlarını veren askerlerimiz için Gölcük Merkez Camisi'nde Gümüşhaneliler Derneği olarak Kur'an okuttuk. Programımıza katılım sağlayan tüm dostlarımıza ve herkese teşekkür ediyoruz. Bizler şehitlerimizi asla unutmayacağız, onlar her zaman kalbimizde olacak. Yüce Allah tüm askerlerimizi korusun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler : Gölcük, Araç, Güncel

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