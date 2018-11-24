Gölcük'te Şehitler İçin Mevlit Okutuldu

Gölcük
Yörük Türkmenleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından şehitler için mevlit okutuldu.
Dernek Başkanı Hüseyin Karakaya
, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türklerin İslam dininin sancaktarlığını yaptığına işaret etti.
Ecdatlarının Türk İslam kimliğini canları pahasına muhafaza ederek bu günlere taşıdığını ifade eden Karakaya, "Bugüne kadar vatanımız ve milletimiz için mücadele eden ve bu mücadelede şehit olan tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Bugün bu şehitlerimiz adına mevlit okutuyoruz." dedi.
Karakaya,Gölcük
24 Kasım 2018 Cumartesi 15:50