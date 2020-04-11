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Gölcük'te sokağa çıkamayanların evlerine ekmek servisi

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, Vefa Destek Grubu sokağa çıkma yasağı nedeniyle sokak sokak gezerek vatandaşlara ekmek götürdü.

11.04.2020 14:55 | Son Güncelleme: 11.04.2020 14:55
Gölcük'te sokağa çıkamayanların evlerine ekmek servisi

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, Vefa Destek Grubu sokağa çıkma yasağı nedeniyle sokak sokak gezerek vatandaşlara ekmek götürdü.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kocaeli Kaymakamlığı bünyesinde kurulan Gölcük Vefa Destek Grubu, kent genelinde bulunan bazı fırınlarla anlaşarak mahalle ve ara sokaklarda gezerek sokağa çıkamayan kişiler için ekmek götürdü. Gölcük Arama Kurtarma Derneği (GESOTİM) üyelerinin de gönüllü olarak katıldığı dağıtımlarda, 2 araç halindeki 8 kişilik gönüllü grup, araç içerisinde gezerek evlerde olup sokağa çıkamayan kişilere anonslarla seslendi. Yapılan anonslarda, ihtiyacı olan kişilerin kapı önüne inerek ekmek satın alabilecekleri söylendi. Bazı kişiler, evlerinin penceresinden sarkıttığı sepetlerle ekmekleri satın aldı.

Amaçlarının hem iş yapamayan esnafa yardımcı olmak hem de evden çıkamayıp ekmeğe ihtiyacı olan kişilere yarımcı olmak olduğunu belirten Gölcük Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmi Kocaman, kapıya kadar ekmek götürme işinin yasak süresince devam edeceğini söyledi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Kocaeli, Gölcük, Güncel
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