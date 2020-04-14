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Gölcük'te sokağa çıkma yasağı nedeniye halk pazarının günü değişti

Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı dolayısıyla Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kurulan pazarın günü değiştirildi.

14.04.2020 14:54 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:54
Gölcük'te sokağa çıkma yasağı nedeniye halk pazarının günü değişti
Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı dolayısıyla Kocaeli 'nin Gölcük ilçesinde kurulan pazarın günü değiştirildi.
Gölcük Seyyar Pazarcılar Odası'nın aldığı karar gereği, Karaköprü Mahallesi'ndeki halk pazarının perşembe günü kurulması kararlaştırıldı.
Oda Başkanı Abdurrezzak Tuncer, yaptığı açıklamada, geçen hafta sokağa çıkma yasağı nedeniyle hazırlık yapamadıklarını için pazar kuramadıklarını söyledi.
Bu hafta sokağa çıkma yasağının erken ilan edildiğini belirten Tuncer, "Hazırlıklarımızı tamamladık. Normalde pazar günü kurduğumuz pazarımız perşembe günü kurulacak. Böylece vatandaşlarımızın mağdur etmemiş olacağız." dedi.
Diğer yandan, yaşlılara ve mağdur ailelere nakdi ve gıda yardımı yaptıklarını dile getiren Tuncer, "Koronavirüsün ülkemize yayılmasıyla birlikte dışarı çıkamayan, hasta, işi olmayan tüm muhtaç ailelerimize gerek gıda yardımı, gerekse nakdi yardımı, odamız tarafından yapılmaya devam ediyor. Bu güne kadar ihtiyaç sahibi olan 34 ailemize ulaştık. Halen araştırmalarımız detaylı bir şekilde devam ediyor." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Kocaeli, Gölcük, Güncel
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