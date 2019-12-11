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Gölcük'te sokak hayvanlarının beslenmesine yönelik proje hayata geçirildi

Gölcük ilçesinde, "Ağzım Var Dilim Yok" projesi kapsamında sokak hayvanları için beslenme noktaları oluşturuldu.

11.12.2019 11:04 | Son Güncelleme: 11.12.2019 11:04Gölcük'te sokak hayvanlarının beslenmesine yönelik proje hayata geçirildi
ilçesinde, "Ağzım Var Dilim Yok" projesi kapsamında sokak hayvanları için beslenme noktaları oluşturuldu.
Atatürk Anadolu Lisesi beden eğitim öğretmeni Hakkı Aydoğan ve öğrenciler, "Değerler Eğitimi" projesi kapsamında, sokak hayvanlarının beslenme noktalarını ilk olarak okul bahçesi ve okul bölgesinde bulunan kavşaktaki alanda oluşturdu.
Aparatlarla beslenme kaplarının montajını yapan öğrenciler, sokak hayvanlarının düzenli beslenmeleri için kapları belirli noktalara yerleştiriyor.
Pprojeyle ilgili bilgi veren okul müdürü Abdullah Doğan, projeyi beden eğitimi öğretmeni Hakkı Aydoğan ve öğrencilerle birlikte hayata geçirdiğini belirterek, "Sokak hayvanları için beslenme noktaları oluşturmaya başlandı. İlk olarak okul bölgesinde bulunan kavşaktaki alana 2 aparat montajı yapılarak, günlük kontrolü ve mama takviyesi yapılmaktadır. Farklı bölgelerde daha düzenli bir sokak hayvanlarının beslenmesi sağlanacaktır. Öğrencilerimizin, velilerimizin ve diğer bağışçılarımızla bu proje geliştirilerek devam edecektir." şeklinde konuştu.

Gölcük, Güncel

Kaynak: AA

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