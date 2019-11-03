Haberler » Güncel » Gölcük'te sonbahar güzelliği

Gölcük'te sonbahar güzelliği

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, sonbaharın sarı ve kahverengi tonlarıyla muhteşem manzaralar sunuyor.

03.11.2019 15:10
Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, sonbaharın sarı ve kahverengi tonlarıyla muhteşem manzaralar sunuyor.
Bolu'ya yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan ve dört mevsim ayrı güzelliğe bürünen Gölcük Tabiat Parkı'nda sonbahar güzelliği yaşanıyor.
Her gün yerli ve yabancı yüzlerce tatilcinin ziyaret ettiği tabiat parkının yolunda oluşan ağaç koridorlarında da sonbaharın en güzel renkleri göz alıyor.
Araçlarıyla bu yoldan geçen tatilciler, seyrine doyumsuz manzara eşliğinde seyahat ediyor.
Tabiat parkının içinde ise ağaçlardan dökülen sarı ve kahverengi tonlardaki yapraklar ile farklı renklere bürünen ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturuyor.
Günübirlik olarak tabiat parkını tercih edenler, bölgenin doğal güzelliği karşısında adeta büyüleniyor.
Sonbaharı yaşamak için tabiat parkına gelenler, göl çevresinde yürüyüş yaparak fotoğraf çekip anı ölümsüzleştiriyor.
Bazı tatilciler ise bisiklet ve golf araçlarıyla tabiat parkında gezinti yaparak manzaranın tadını çıkarıyor.
Gölcük'te sonbahar güzelliği

Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
17:06 Beşiktaş'ta otobüs durağa daldı; 9 yaralı (2)
17:06 KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı Berlin'deki üçlü görüşmeye katılmakta ısrarlı
17:04 Otomobilin çarptığı yaya öldü, kaçan sürücü yakalandı (2)
16:57 HDP kongresinde skandal görüntüler: Teröristler için saygı duruşunda bulunuldu!
16:53 Son dakika: Beşiktaş'ta otobüs durağa daldı! Yaralılar var
16:30 Son dakika: Ankara Mamak'ta Gökbilim Merkezi'nde yangın çıktı!
16:26 İmamoğlu'ndan "Boğaz yetkileri elinden alınacak" tartışmalarına yanıt: Yetkiler İBB'nindir, nokta!
16:14 CHP'nin Zurih'teki etkinliğini PKK sempatizanları bastı
16:11 PKK'nın hain planı deşifre oldu: Yaşlı ve engellileri kullanarak Türkiye'ye patlayıcı sokmayı planladılar
16:11 AK Partili Numan Kurtulmuş: Allah rızası için şu 'gastronomi' lafını da bir kaldırmamız lazım
3.11.2019 17:07:54