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Gölcük'te trafik kazası: 2 yaralı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde iki ticari aracın çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

23.07.2019 10:21 Gölcük
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde iki ticari aracın çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Değirmendere Cumhuriyet Mahallesi D-100 kara yolu Karamürsel istikametinde seyreden Ali Coşkun (59) idaresindeki 67 AJ 813 plakalı ticari araç ile aynı yöndeki sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 41 BM 838 plakalı ticari araçla Cumhuriyet Sitesi mevkisinde çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan Ali Coşkun ve diğer aracın sürücüsü ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Coşkun'un sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun Karamürsel yönünde bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, araçların olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü.
Kaynak: AA
Ali Coşkun, Karamürsel, Kocaeli, Gölcük, Güncel

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