Gölcük'te Trafik Kazası: 3 Yaralı

Kocaeli
'nin Gölcük
ilçesindeki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Düzağaç
Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı'nda Ali Sadık
F. yönetimindeki 54 EN 647 plakalı kamyonet, Eda Z. idaresindeki 41 E 0506 plakalı otomobil, Talip H.'nin kullandığı 54 TC 570 plakalı otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi.
Kazada Eda Z., Hatice
Oktar, Talip H. ve Muzaffer Gümüşalan yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ambulanslarıyla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Düzağaç,Kocaeli,Gölcük
15 Kasım 2018 Perşembe 12:01