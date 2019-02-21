Gölcük'te Umre Kafilesi Uğurlandı

Kocaeli
'nin Gölcük
ilçesinde, umre kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı
onayı doğrultusunda, bir turizm firması aracılığıyla kutsal topraklara gidecek 30 kişilik umre kafilesi, müftülük hizmet binasının önünde düzenlenen törende bir araya geldi.
İlçe Müftüsü İlyas Öztel, burada yaptığı konuşmada, kutsal topraklara gidecek olan vatandaşları tebrik etti.
Kutsal topraklarda 3 yerde edilen duaların makbul olacağını ifade eden Öztel, "Beytullah'ın huzurunda Beytulah'ın kapısının altında önemli bir yer vardır. Hazreti Peygamberimiz dua edecekleri zaman oraya giderlerdi. İkinci yer ise altınoluktur. Orada kılınacak iki rekat namaz, orada yapılacak olan dua çok makbuldür. Orası hilal şeklinde çevrilmiş bir taş duvardır. Beytullah içinde namaz kılmak herkese nasip olmuyor. Üçüncüsü tavafın ardından kılınan iki rekat namaz ve arkasından içilen zemzem suyudur. Değerli kardeşlerim kendi zamanınızı bu ibadetlerle tamamlayınız." şeklinde konuştu.
Kafile başkanı Adnan Yıldız
da İzmir
ve Manisa
'da iki grup olarak 75, Karamürsel
'de 58, Gölcük'te 30, İzmit
ve Kartepe
'de 30 olmak üzere toplam 193 kişinin bugün kutsal topraklara gideceğini belirterek, "Biri kadın, 7 din görevlimiz kafileye refakat edecek. Umremiz 14 Mart
'ta Medine'de tamamlanacak." dedi.
Din görevlilerinin de eşlik ettiği kafile, konuşmanın ardından Hicaz'a gitmek üzere Sabiha Gökçen
Havalimanı'na hareket etti.
Kocaeli, Gölcük, Umre, Güncel
Kaynak: AA