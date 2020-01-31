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Gölcük'te uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde evde uyuşturucu madde yapımında kullanılan bitki yetiştirdiği iddia edilen şahıs, düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

31.01.2020 17:36 | Son Güncelleme: 31.01.2020 17:41Gölcük'te uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
'nin ilçesinde evde uyuşturucu madde yapımında kullanılan bitki yetiştirdiği iddia edilen şahıs, düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu madde yapımında kullanılan bir bitki yetiştirildiği ihbarını alan Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ve Gölcük İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Olayla ilgili inceleme başlatan ekipleri tarafından belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Evde köpekle yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde, hassas teraziler, uyuşturucu madde kullanımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Olayla ilgili M.E. isimli bir şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs yapılan sağlık kontrollerinin ardından Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. - KOCAELİ

Kocaeli, Gölcük, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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