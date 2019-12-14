Gölcük'te üzerine asansör kabini düşen kişi yaralandı

Kocaeli
'nin Gölcük
ilçesinde üzerine asansör kabini düşen kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Ersin Ö, Halıdere
Yalı Mahallesi 2002 Sokak'ta bulunan apartmanın dışında yapılan asansörün kabinin altına mermer koymak istedi.
Bulunduğu yerden kurtulan kabin, Ersin Ö'nün üstüne düştü.
Vatandaşların haber
vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Ersin Ö'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.