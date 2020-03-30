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Gölcük'teki fırınlar dezenfekte edildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki 45 fırın dezenfekte edildi.

30.03.2020 16:28 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:28
Gölcük'teki fırınlar dezenfekte edildi
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kocaeli 'nin Gölcük ilçesindeki 45 fırın dezenfekte edildi.
Gölcük Belediyesi ve Gölcük Fırıncılar Odası tarafından sürdürülen çalışmayla fırınlar dezenfekte ediliyor.
Belediye tarafından oluşturulan 4 ekip, fırınlarda dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyor.
Gölcük Fırıncılar Odası Başkanı Murat Dağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gölcük Belediyesine teşekkür ederek, koronavirüs nedeniyle yapılan dezenfeksiyon çalışmasını Gölcük Belediyesi Çevre Müdürü Serkan Aksöz'ün de takip ettiğini kaydetti.
İlçede hizmet veren 45 fırının dezenfekte edildiğini ifade eden Dağ, çalışmaların belediye tarafından belirli periyotlarda yapılacağını bildirdi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Gölcük Belediyesi, Kocaeli, Gölcük, Güncel
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